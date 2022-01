Polizei: Sachbeschädigung an Solarbank in Gardelegen

In Gardelegen ist es zu einer Sachbeschädigung gekommen, wobei laut Polizei eine Solarbank beschädigt wurde.

Gardelegen (vs) - Durch bislang unbekannte Täter wurde wohl am 15. Januar eine im Bürgerpark in Gardelegen aufgestellte Sitzbank, welche mit Solarflächen zum Laden von Smartphones ausgestattet ist, beschädigt.

Durch die eingesetzten Beamten konnten am Tatort Spraydosen aufgefunden werden, welche augenscheinlich durch den oder die unbekannten Täter in Brand gesteckt und auf der Bank deponiert wurden. Die Sitzfläche wurde dadurch stark beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1500 € geschätzt.

Die am Tatort aufgefundenen Spraydosen wurden als Spurenträger sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wurde eingeleitet.