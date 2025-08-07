Ein betrunkener Autofahrer hat eine Gruppe Jugendlicher in Gardelegen beschimpft. Dabei wurde er auch handgreiflich und verletzte einen 19-Jährigen.

Die Polizei ist Donnerstagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und einem Mann in Gardelegen gerufen worden.

Gardelegen. - Ein Autofahrer ist am Donnerstagmorgen auf einem Parkplatz im Buschhorstweg in Gardelegen gegenüber einer Gruppe Jugendlicher aggressiv geworden, teilt die Polizei mit.

Demnach wurde der 37-jährige Mann mit seinem Auto an die Jugendlichen herangefahren und habe diese angepöbelt. In dem Streit soll er einem 19-Jährigen aus der Gruppe einen Kopfstoß sowie einen Schlag mit dem Handrücken ins Gesicht versetzt haben. Das Opfer klagte daraufhin über Schmerzen im Gesicht.

Betrunkener Autofahrer hat keinen Führerschein

Als die Polizei eintraf, hatte sich die Situation laute den Angaben bereits wieder beruhigt. Den 37-Jährigen trafen die Polizisten an seinem Auto an, zu dem zurückgekehrt war.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht über einen Führerschein verfügt. Weiterhin zeigte er Anzeichen von Alkohol- sowie Drogenkonsum. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde angeordnet.