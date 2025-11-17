Ein 74-jähriger Mann aus Vienau galt seit dem 14. November als vermisst. Der Mann befindet sich in einem Klinikum in Berlin. Die Suche nach ihm wurde beendet.

Vienau. – Der am Montag in Vienau (Altmarkkreis Salzwedel) als vermisst gemeldete 74-Jährige ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der Mann in einem Klinikum in Berlin.

Das Klinikpersonal war auf die Fahndung aufmerksam geworden und hatte Kontakt zum Polizeirevier Salzwedel aufgenommen.

Der 74-Jährige galt seit Freitag, dem 14. November, als vermisst und leidet unter Demenz.