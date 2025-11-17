Der 74-jährige Bernd Eberhard M. aus Vienau ist seit Freitagmittag verschwunden. Der Senior leidet unter Demenz und ist dringend auf Medikamente angewiesen.

Dementer Senior aus Vienau verschwunden: Wer hat Bernd M. gesehen? (Foto im Text)

Vienau. – Der 74-jährige Bernd Eberhard M. aus Vienau (Altmarkkreis Salzwedel) ist seit Freitagmittag verschwunden. Laut Polizei wurde der unter Demenz leidende Senior letztmalig am 14. November gegen 12 Uhr im Ort gesehen.

Die Beamten vermuten, dass der Senior mit einem blauen Honda Civic, Kennzeichen SAW-W 410, unterwegs ist. Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.

Wer hat Bernd Eberhard M. gesehen? Foto: Polizeirevier Salzwedel

So wird Bernd Eberhard M. beschrieben:

etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß

kräftige Statur

grauer Bart

graue, kurze Haare

zuletzt mit blauer Jeans und gelber Lederjacke bekleidet

leidet unter Demenz und ist auf Medikamente angewiesen

Wer den Vermissten oder das beschriebene Fahrzeug seit dem 14. November gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Salzwedel unter 03901/8480 zu melden.