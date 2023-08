Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Freitag, 25. August, in Kloster Neuendorf.

Kloster Neuendorf (vs) - Auf 10 000 Euro schätzt die Polizei den bei einem Unfall am Freitagmorgen, 25. August, entstandenen Schaden. Ein 55-Jähriger war mit einem VW Passat auf der B 188 von Gardelegen in Richtung Kloster Neuendorf unterwegs, als er in einer Rechtskurve kurz vor der Dorfeinfahrt nach links von der Fahrbahn abkam. Er stieß gegen einen Verteilerkasten, einen Zaun und ein Gartenhaus. Der Mann blieb unverletzt und gab an, durch die tief stehende Sonne geblendet worden zu sein. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.