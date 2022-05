Täter durchwühlt in Kalbe auch die Kleidung von Kindern

Nächtlicher Einbruch in einer Kindertagesstätte in Kalbe: Das Vorgehen des Täters lässt nicht nur beim Personal Kopfschütteln zurück.

Kriminaltechniker Ronald Müller sicherte in der Kita Pünktchen Spuren des Einbruchs.

Kalbe - Schrecksekunde für den Frühdienst in der Kalbenser Kita Pünktchen. Als der Mitarbeiter am Freitagmorgen gegen 6 Uhr in den Keller ging, um dort durchzulüften, traute er seinen Augen kaum.