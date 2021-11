Schwerer Unfall bei Gardelegen: Autofahrer stirbt noch am Unfallort

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmorgen auf einem Verbindungsweg zwischen Hemstedt und Trüstedt in der Altmark. Für den Fahrer eines Suzuki-Geländewagens kommt jede Hilfe zu spät.

Hemstedt/Trüstedt - Ein 70-jähriger Autofahrer kam am Samstagvormittag (13. November) bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Gardelegen im Altmarkkreis Salzwedel ums Leben. Nach ersten Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Suzuki-Geländewagen von Hemstedt in Richtung Trüstedt unterwegs, als er gegen 10.30 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte.

Bei dem Unfall erlitt der Autofahrer so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Am Auto entstand Totalschaden. Zur Unfallursache liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierfür bleibt die Landstraße vorerst gesperrt.