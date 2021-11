Unbekannte zerstechen Reifen an VW Passat in Gardelegen

Reifenstecher waren in der Nacht zu Sonntag in Gardelegen am Werk. Betroffen ist der VW-Passat eines 30-jährigen Autofahrers.

In Gardelegen ermittelt die Polizei gegen bisher unbekannte Reifenstecher.

Gardelegen (vs) - Böse Überraschung für einen Autofahrer (30) am frühen Sonntagmorgen (31. Oktober) in Gardelegen. Als der Mann gegen 4.15 Uhr zu seinem Wagen kam, bemerkte er, dass zwei Reifen auf der linken Fahrzeugseite zerstochen waren.

Gegen 0 Uhr hatte der 30-Jährige seinen VW Passat an der Philipp-Müller-Straße geparkt. In den knapp vier Stunden müssen bisher unbekannte Täter die Reifen zerstochen haben. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300 Euro. Mögliche Zeugenhinweise nicht die Polizei in Gardelegen unter Telefon 03907/7240 entgegen.