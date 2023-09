Jävenitz (vs) - Laut Polizeiangaben wollte am Dienstag eine 72 Jahre alte Frau mit ihrem VW Caddy von einer Grundstücksausfahrt auf die Landstraße 28 in Richtung Jävenitz fahren.



Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt einer von rechts kommenden 46-jährigen Fahrerin, die auf der L28 in ihrem Citroën unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei sich ihr Auto durch den Aufprall überschlug. Ihr Wagen kam neben der Fahrbahn auf der Fahrerseite zum liegen.

Die Citroën-Fahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt und in das nächstliegende Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen enstand erheblicher Schaden in geschätzter Höhe von 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.