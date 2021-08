Unfall auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in Kalbe: 85-jährige Frau leicht verletzt

Bei einem Unfall in Kalbe wurde eine Seniorin (85) leicht verletzt.

Kalbe (vs) - Eine Unaufmerksamkeit führte in Kalbe (Altmarkkreis Salzwedel) zu einem Unfall auf dem Parkplatz eines Seniorenheimes an der Straße der Jugend. Dabei wurde eine 85-jährige Frau leicht verletzt. Sie schob gerade ihren Mann im Rohlstuhl, als ein Auto ausparkte.

Die Fahrerin (28) eines VW-Transporters wollte am Donnerstag (4. August) gegen 15 Uhr aus der Parklücke fahren. Dabei habe sie nicht auf die Frau und deren Ehemann geachtet, heißt es im Bericht der Polizei.

Die 85-Jährige wurde aufgrund der geringen Geschwindigkeit nur leicht von dem Transporter berührt. Dennoch kam sie zu Fall und zog sich nach Polizeiangaben eine Verletzung an der Nase zu. Die Verletzt wurde im Krankenhaus Gardelegen behandelt.