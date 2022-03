Unfall Unfall bei Gardelegen: 35-Jährige fährt frontal gegen einen Baum - schwer verletzt

Eine 35-Jährige ist am Dienstag (22.März) gegen 17 Uhr auf der B71 in Richtung Gardelegen mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum gefahren. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.