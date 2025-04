Ein stark betrunkener Autofahrer hat in Hottendorf im Straßengraben geparkt - nachdem er vorher in Gardelegen mit einer Motorradfahrerin zusammenkrachte.

Autofahrer kracht mit 3,4 Promille in Motorrad und parkt in Hottendorf im Straßengraben

3,4 Promille! Ein betrunkener Autofahrer beendete seine Chaos-Fahrt in einem Straßengraben in Hottendorf.

Hottendorf.- Ein stark betrunkener 48 Jahre alter Peugeot-Fahrer hat sich am Samstagnachmittag auf der B188 bei Gardelegen eine Unfallfahrt geliefert, wie die Polizei meldet.

Demnach war der 48 Jahre alte Mann in Richtung Stendal unterwegs, als er auf Höhe des Abzweigs zur Stendaler Chaussee in das haltende Motorrad einer 17-Jährigen krachte und es dabei leicht beschädigte. Anschließend sei der Fahrer erst über eine Verkehrsinsel am Ortseingang von Jävenitz gefahren und habe dann sein Auto in Hottendorf im Straßengraben geparkt, heißt es.

Wenig später hätten Beamte den Mann außerhalb seines Peugeot angetroffen, seinen Führerschein einkassiert und ein Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei weiter. Der 48-Jährige pustete sage und schreibe knapp 3,4 Promille bei einem Alkoholtest - ein Wert, bei dem mancher bereits im Koma liegen würde.