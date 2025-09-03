Am Dienstagabend ist eine 37-Jährige mit ihrem Auto auf ein geparktes Fahrzeug am Straßenrand gefahren. Das Auto rollte auf einen Acker.

Ein Auto ist auf der L15 zwischen Jeetze und Brunau auf ein Auto am Straßenrand gefahren.

Jeetze. - Bei einem Unfall am Dienstagabend sind auf der L15 zwischen Jeetze und Brunau drei Personen verletzt worden, so die Polizei.

Eine 24-Jährige hielt mit ihrem Wagen gegen 19.30 Uhr zwischen Jeetze und Brunau am Straßenrand an, um zu telefonieren. Eine 37-Jährige, die auf der Straße unterwegs war, bemerkte laut den Angaben der Polizei das abgestellte Fahrzeug nicht, weil sie in den Beifahrerraum griff.

Deshalb fuhr ihr Wagen auf das andere Auto auf und schob dieses auf einen angrenzenden Acker. Beide Fahrerinnen und eine Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht, meldet die Polizei.