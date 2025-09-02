Wegen eines Unfalls war die B71 zwischen Letzlingen und dem Abzweig nach Zienau kurzzeitig voll gesperrt. Dort sind zwei Pkw miteinander kollidiert.

Gardelegen. - Auf der B71 zwischen Letzlingen und dem Abzweig nach Zienau (Altmarkkreis Salzwedel) hat es am Dienstagmorgen einen Unfall gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte ein 74-jähriger Autofahrer einen Lkw überholen. Dabei hatte der Mann den Gegenverkehr übersehen und stieß mit dem Auto einer 27-Jährigen zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich, so die Polizei weiter. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war wegen des Unfalls kurzzeitig voll gesperrt.