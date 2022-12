Schwerer unfall vor Weihnachten 27-jähriger Transportfahrer prallt gegen Baum auf L 21 - Unfallopfer in Stendal verstorben

Der schwer verletzte 27-Jährige, der am 23. Dezember zwischen Karritz und Neuendorf am Damm mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum prallte, wurde in einem Krankenhaus in Stendal verbracht.