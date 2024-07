In der Nacht zu Freitag ist eine Person in einem Mehrfamilienhaus in Halle von zwei Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Die Täter sind auf der Flucht.

Gefährliche Körperverletzung in Mehrfamilienhaus in Halle: Täter flüchtig

Nach einem Angriff in einem Mehrfamilienhaus in Halle ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Halle (Saale)/DUR. - In der Nacht zu Freitag ist eine Person in einem Mehrfamilienhaus in der Oppiner Straße in Halle von zwei Unbekannten angriffen worden. Das teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei seien die bislang unbekannten Täter über die Wohnungstür in die Wohnung eingebrochen und hätten einen Bewohner "sofort" körperlich angegriffen. Dabei sei dieser leicht verletzt worden.

Die beiden Täter flüchteten nach dem Angriff. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.