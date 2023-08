Großeinsatz auf einer Polizeistation in Leipzig. Nachdem eine Frau mit einer unbekannten Substanz auf dem Revier erschien, die sich schnell als Zyankali herausstellte, musste die Feuerwehr zur Hilfe eilen. Wo die Frau das Gift her hatte.

Am Donnerstag kam es zu einem Gefahrgut-Einsatz auf einem Polizeirevier in Leipzig. Eine Frau hatte am Mittag eine unbekannte Substanz auf die Wache gebracht. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um Zyankali.

Leipzig/DUR - Als am Donnerstag die Polizei des Reviers Leipzig-Südost mit der Arbeit begann, dachte niemand daran, was in der Polizeistation noch los sein würde. Gegen Mittag brachte eine Frau eine ihr unbekannte, weiße Substanz zur Wache an der Richard-Lehmann-Straße.

Sie gab an, dass sie die Substanz auf der Arbeit ihres verstorbenen Mannes gefunden hatte. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um Zyankali.

Gefahrgut-Einsatz in Leipzig: Frau bringt Zyankali zur Polizei

Um 12.26 Uhr wurde auf der Wache durch die Beamten der Alarm ausgelöst. Durch einen Reporter in Umlauf gekommene Fotos zeigen mehrere Feuerwehr- und einen Rettungswagen vor der Wache.

Zu diesem Zeitpunkt wusste man noch nicht genau, um was für eine Substanz es sich handelte und sprach noch von "möglichem Gefahrgut", das vorsichtig geborgen und untersucht werden müsse.

Zyankali in Leipzig stammt von Goldschmied

Wie die Polizei nun mitteilte, haben die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Gift analysiert und danach fachmännisch entsorgt. Niemand wurde bei dem Einsatz verletzt.

Gegenüber t-online erklärte eine Polizeisprecherin, weswegen der Mann das Zyankali in seinem Betrieb vorrätig hatte: Bei dem Verstorbenen handelte es sich um einen Goldschmied. Und das Zyankali habe er zum Reinigen von Goldschmuck benötigt.