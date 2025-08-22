weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  3. Vermisster 68-Jähriger aus Möhlau wieder aufgetaucht

Plötzlich verschwunden Vermisster 68-Jähriger aus Möhlau wieder aufgetaucht

Einen Tag nach seinem Verschwinden wurde ein 68-jähriger Vermisster aus Möhlau von der Polizei gefunden. Im Krankenhaus wurde er medizinisch behandelt.

Von DUR Aktualisiert: 22.08.2025, 10:10
Ein vermisster 68-Jähriger aus Möhlau wurde ein Tag nach seinem Verschwinden wieder gefunden.
(Symbolfoto: dpa)

Möhlau. –  Seit Donnerstag, dem 21. August, wurde ein 68-jähriger Mann aus Möhlau (Ortsteil von Gräfenhainichen) vermisst. 

Am Freitag, 22. August, wurde der 68-Jährige in der Nähe des Solarparks gefunden. Aufgrund seines gesundheitlichen Zustands wurde er in ein Krankenhaus gebracht.