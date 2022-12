Geiselnahme Geiselnehmer von Dresden ist tot - Das ist in der Innenstadt passiert

In das vorweihnachtliche Dresden platzt am Samstagvormittag die Meldung einer Geiselnahme in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt. Die Polizei beendet diese am Mittag. Bei dem Zugriff wird der Geiselnehmer tödlich verletzt.