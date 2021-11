Autofahrer: Betrunken und auf Drogen in Genthin von der Polizei erwischt

Genthin (vs) - Bei der Kontrolle eines Autos einer 31-jährigen Fahrzeugführerin am 9. November in der Geschwister- Scholl- Straße in Genthin stellten Polizeibeamte fest, dass diese nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Darüber hinaus wurde bei der Fahrzeugführerin ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen vorläufigen Wert von 0,93 Promille ergab. Weiterhin zeigte ein Drogenschnelltest ein positives Ergebnis auf Amphetamine. Bei der Beschuldigten wurde im Krankenhaus Burg eine Blutprobenentnahme durchgeführt.

Gegen die 31-Jährige wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ferner wird ebenfalls gegen den 47-jährigen Fahrzeughalter wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.