Ein 16-jähriger Jugendlicher sorgte am Montagabend für einen gefährlichen Zwischenfall am Bahnhof Genthin. Er überquerte betrunken mit drei Promille mehrfach die Bahngleise – ein Güterzug musste abbremsen.

Lebensgefahr in Genthin

Genthin. - Am Montagabend hat ein stark betrunkener 16-Jähriger mehrfach die Gleise am Bahnhof in Genthin überquert, wie die Polizei meldet.

Gegen 23.25 Uhr habe ein Zeuge die Polizei informiert, dass sich eine Person im Gleisbereich des Bahnhofs aufhalte. Wenig später gab der 16-Jährige gegenüber den Beamten der Polizei an, dass er die Schienen wiederholt überquert habe, weil er nicht wusste, von welchen Bahnsteig sein Zug abfährt.

Betrunkener in den Gleisen: Zug muss in Genthin abbremsen

Ein durchfahrender Güterzug habe ein Warnsignal abgegeben und auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen müssen, bevor er an dem Jugendlichen vorbeifuhr. Nach Angaben der Polizei ergab ein Atemalkoholtest auf dem Revier ein Wert von 3,03 Promille.

Der Jugendliche wurde nach Absprache fünf Stunden später mit einem Zug in Richtung seines Heimatortes geschickt, so die Polizei. Gegen ihn wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.