Hohenseeden - Durch einen umgestürzten Baum kam es am Mittwochmittag auf der B1 zu einem Unfall. Ein 60-jähriger Autofahrer war in Richtung Hohenseeden unterwegs, als der Baum plötzlich auf die Fahrbahn kippte. Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr an den auf der Straße liegenden Baum. Der Mann blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.