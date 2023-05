Bei einem Hausbrand in Jerichow sind die schlafenden Bewohner nur knapp dem Tod entgangen. Denn ihr Hund rettete ihnen das Leben.

Hund rettet Menschen in Jerichow das Leben: Hausbewohner entkommen Flammen

Jerichow (vs) - Vor dem Verbrennen bewahrt hat offenbar ein Hund seine Menschen in Jerichow, als es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Brand im Steinitzer Weg kam. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sollen die Bewohner tief geschlafen haben, als ihr Hund sie plötzlich weckte. Dabei bemerkten die Menschen den Rauch, verließen ihr Haus und informierten die Feuerwehr, wie es heißt. Anschließend wurden sie wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

"Nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr gab dieser an, dass es sich um einen Schornsteinbrand handelte. Dieser wurde hervorgerufen durch eine vor Jahren verbaute Wand hinter dem Ofen. Die Wand wurde über die Jahre durch die Wärme des Ofens porös und fing mit der hinter der Wand befindlichen Dämmwolle Feuer. Somit geht die Feuerwehr von einem technischen Defekt aus", so ein Sprecher der Polizei. Ein Schornsteinfeger habe dies bestätigt.

Die Feuerwehr war offenbar mit 9 Fahrzeugen und 32 Kameraden vor Ort.