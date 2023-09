Ein Mann ist bei einem Unfall in Jerichow schwer verletzt gefunden worden. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Wer hat etwas gesehen und kann der Polizei nun helfen?

Schwerverletzter Mann in Jerichow gibt Rätsel auf: Was ist mit ihm passiert?

Ein schwerverletzter Mann in Jerichow gibt der Polizei bislang Rätsel auf. Wie ist es zu seinen schlimmen Wunden gekommen? Symbolbild:

Jerichow (vs) - Ein Mann ist am späten Mittwochabend in der Heinrich-Heine-Straße im Jerichower Stadtteil Brettin schwerverletzt gefunden worden. Doch die Umstände geben der Polizei Rätsel auf, wie aus einer Mitteilung der Beamten hervorgeht.

Demnach wurde der 32 Jahre alte Fußgänger teils auf der Straße liegend gefunden. Der Mann sei anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, heißt es. Die Polizei habe vor Ort Spuren gesichert, doch die Umstände des Unfalls seien bislang noch unklar.

Zeugen, die etwas zu dem Unfallhergang sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03921-9200 bei dem Polizeirevier Jerichower Land zu melden.