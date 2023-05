Schwerer Unfall in Jerichow: 19-Jähriger kracht mit Motorrad in drei Fahrzeuge

Ein 19-Jähriger ist in Jerichow in der Karl-Liebknecht-Straße schwer verunglückt, als er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abkam und bei dem Unfall mit einem Wohnmobil und einem Auto zusammenprallte. Symbolbild:

Jerichow (vs) - Ein 19 Jahre alter Jugendlicher ist am Sonntagabend bei einem Unfall in der Karl-Liebknecht-Straße in Jerichow schwer verletzt worden. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach verlor der Mann bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad und wurde in einer Kurve aus der Fahrspur getragen. Offenbar geriet er im Anschluss daran auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Wohnmobil zusammen. Der Kradfahrer sei von der Maschine gestürzt und gegen ein geparktes Auto geprallt, heißt es weiter von der Polizei. Das Motorrad kollidierte wiederum mit einem anderen geparkten Auto.

Der 19-Jährige kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Straße sei für einige Zeit gesperrt gewesen, heißt es.