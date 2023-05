Diebe knacken Zigarettenautomaten in Scharteucke

Scharteucke - vs

In Scharteucke haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten geknackt und Zigaretten und Geld gestohlen. Die Täter haben den Automaten laut Polizei in der Nacht zu Donnerstag mit einem Winkelschleifer aufgetrennt und zerstört. Wieviel sie als Diebesgut erbeuten konnten, ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 03921/9200 oder per E-Mail an levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de an das Polizeirevier Jerichower Land zu wenden.