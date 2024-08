Bei einem Verkehrsunfall nahe Schlagenthin wurde am Donnerstag ein E-Bike-Fahrer verletzt. Auf schnelle Hilfe konnte er nicht setzen - denn der Unfallversucher ergriff die Flucht.

Schlagenthin. Dreist und fast schon unmenschlich: Kurz vor der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt ist am Donnerstag ein E-Bike-Fahrer umgefahren worden. Der Unfallverursacher ergriff die Flucht.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der E-Bike-Fahrer die Neudessauer Straße in Milow in Richtung Schlagenthin/Kuxwinkel. Dabei nutzte der Mann die beim Baustellenbereich angelegte Umfahrung und befand sich in der Nähe der Bundeslandgrenze Brandenburg/ Sachsen-Anhalt.

Lesen Sie auch: Große Razzia bei Hells Angels Altmark: Polizei durchsucht Clubhaus

Hinter dem E-Bike-Fahrer fuhr ein weißer Transporter, der von hinten vorbeifahren wollte, dabei aber die rechte Körperseite des E-Bike-Fahrers erwischte.

Der E-Bike-Fahrer stürzte daraufhin und zog sich mehrere leichte Verletzungen zu. Der beschuldigte Transporterfahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugen, die Informationen zum Unfallhergang haben oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich via E-Mail (levd.prev-jl@polizei.sachsen-anhalt.de) oder telefonisch unter der Telefonnummer 03921/920-0 im Polizeirevier Jerichower Land zu melden.