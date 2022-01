Drogenfahrt in Genthin: Polizei erwischt 19-Jährige

Eine Cannabis Pflanze: Nach dem Konsum ist Autofahren in Deutschland illegal. Auch in Genthin.

Genthin (vs) - Am 4. Januar gegen drei Uhr morgens wurde eine 19-jährige Golf-Fahrerin einer Verkehrskontrolle in Genthin unterzogen. Die verlangsamte Reaktion sowie die rot unterlaufenen Augen der jungen Frau deuteten auf den Konsum von Betäubungsmitteln hin, so die Polizei in einer Pressemitteilung.

Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, denn der Test fiel positiv auf Cannabinoide aus. Die Weiterfahrt mit dem Golf war damit beendet. Bei der jungen Frau wurden zudem noch Utensilien für den Konsum von Betäubungsmitteln fest- und schließlich sichergestellt.

Es folgten eine Blutprobenentnahme durch einen Arzt sowie eine Anzeige.