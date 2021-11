Einbruch in Genthin: Polizei sucht nach Zeugen - Wer hat etwas gesehen?

In einen Keller in Genthin wurde eingebrochen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Genthin (vs) - In der Nacht vom Sonntag auf Montag, 1. November, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Geschwister- Scholl- Straße in Genthin.

In der Folge brachen der oder die Täter drei verschlossene Kellerabteile gewaltsam auf und entwendeten aus mindestens einem Keller ein TV-Gerät der Marke „Panasonic“ und einen Stromwandler. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden ist noch offen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Genthin oder im Polizeirevier Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.