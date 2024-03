In der Gemeinde Elbe-Parey im Jerichower Land verlor ein Fahrer die Kontrolle über seine Kehrmaschine. Als diese sich selbstständig machte, richtete sie eine Spur der Verwüstung an.

In Elbe-Parey verlor ein Fahrer die Kontrolle über seine Kehrmaschine. Diese verwüstete einen Teil der Hauptstraße.

Elbe-Parey/DUR. - Ein 54-jähriger Fahrer hat laut Polizei am Dienstag in der Gemeinde Elbe-Parey die Kontrolle über seine Kehrmaschine verloren. Diese machte sich demnach gegen 11.26 Uhr selbstständig und verwüstete teilweise die Hauptstraße.

Die Maschine sei nach rechts ausgeschert und von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei fuhr die Kehrmaschine weiter über den Gehweg und kollidierte mit einer Hauswand, berichtet die Polizei weiter. Dann krachte die Kehrmaschine gegen zwei in einer Grundstückseinfahrt abgestellte Fahrzeuge, wobei eines davon gegen einen Zaun stieß, so die Beamten.



Der Zusammenprall mit dem zweiten Auto sorgte dafür, dass noch ein drittes Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde, erklärte die Polizei.

Den Angaben zufolge war die Kehrmaschine nicht beherrschbar und fuhr in weiterer Folge noch gegen den Zaun des nächsten Vorgartens. Danach kippte sie um und blieb liegen.

Laut Polizeibericht wurde der Fahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An der Straßenreinigungsmaschine entstand Totalschaden. Der Unfall hinterließ ein großes "Schlachtfeld", hieß es von der Polizei.