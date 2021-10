Verkehrsgeschehen Erneut schwerer Unfall in Genthin

An der B107/B1 in Genthin gab es am Mittwochnachmittag erneut einen schweren Unfall. Zwei Autos waren in der Nähe des Wasserturms ineinander gefahren. Der Rettungshubschrauber brachte eine Verletzte ins Krankenhaus.