Genthin (vs) - Sommerendparty am Montagabend auf Genthins Marktplatz. Ein Feiernder betrinkt sich so sehr, dass er vor den Toiletten einschläft. Auch seine Freundin schafft es gegen Mitternacht nicht, ihn zu wecken. Der Rettungsdienst wird gerufen. Auf die Rettungskräfte reagiert er dann aggressiv, schlägt mit Armen und Beinen auf sie ein.

Auch auf die herbeigerufenen Polizeibeamten reagierte er extrem aggressiv. Sie wenden Zwang an und bringen ihn so unter Kontrolle. Der Alkoholtest ergibt 2,08 Promille. Gegen ihn wird ein Platzverweis ausgesprochen und Strafanzeige gestellt.

Den Platzverweis nimmt er nicht ernst und wird im Laufe der weiteren Nacht auf dem Genthiner Marktplatz erneut auffällig. Er wirft unter anderem eine Glasflasche in eine Menschengruppe. Daraufhin wird er von Polizisten gefesselt und in den Gewahrsam nach Magdeburg gebracht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen keiner. Das Polizeirevier Jerichower Land bittet um sachdienliche Hinweise zu diesen Vorgängen via E-Mail an levd.prevjl@polizei.sachsen-anhalt.de oder unter Tel. unter Tel. unter 03921/920-0.