Genthin: Diebstahl beim Kartoffelfest

In einer Menschenmenge ist einem 21-Jährigen beim Kartoffelfest in Genthin das Portmonnaie aus der Hosentasche geklaut worden.

Genthin (vs) - Beim Besuch des Kartoffelfestes in Genthin am Sonntag (19. September) wurde einem 21-Jährigen die Geldbörse entwendet. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der Geschädigte den Diebstahl erst einige Stunden später.

Nach Angaben der Beamten wurde der 21-Jährige gegen 16.00 Uhr auf dem Kartoffelfest in einer Menschenmenge angerempelt. Den Verlust seiner Geldbörse soll er erst später bemerkt haben.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat. Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern haben, können sich unter der Telefonnummer 03921/920-0 bei der Polizei melden.