Diebe haben bei einem Coup in Genthin im Jerichower Land Hunderttausende Euro an Schaden hinterlassen: Um an die begehrten Kupferkabel zu gelangen, durchbrachen sie auch mehrere massive Stahltüren.

Genthin (vs) - Zu einem massiven Kabeldiebstahl ist es offenbar am frühen Mittwochmorgen in der Karower Straße in Genthin gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wurden drei Werkhallen durch die Täter angegriffen. Diese öffneten allem Anschein nach mehrere massive Stahltüren, um ins Innere der Hallen zu gelangen. In einer Werkhalle seien schließlich von mehreren Kabeltrommeln jeweils die Kupferkabel gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hunderttausend Euro.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den möglichen Tätern und verdächtigen Fahrzeugen, die bei dem Diebstahl zum Einsatz kamen unter der Rufnummer 03921-9200.