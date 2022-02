Genthin: Täter klaut 62-Jähriger die Geldbörse

Genthin (vs) -Unbekannte Täter entwendeten am 24. Februar gegen 14.45 Uhr laut Polizei in einem Einkaufmarkt in der Friedenstraße in Genthin von einer 62-Jährigen die Geldbörse.

Der Diebstahl fand mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Moment statt, als die Geschädigte im Einkaufsmarkt neben zwei männliche Personen stand. Als sie den Einkauf an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr da war.

Im Portemonnaie befanden sich 150 Euro Bargeld und ihre Geldkarte. Die eingesetzten Polizeibeamten befragten Zeugen und nahmen eine Strafanzeige auf.