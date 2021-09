Genthin (vs) - Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (22. September) in der Straße Am Legefeld in Genthin einen Lkw-Fahrer seine Geldbörse aus dem Führerhaus geklaut. Nach Polizeiinformationen fürhte der Lkw-Fahrer gerade Entladetätigkeiten in einem Supermarkt durch.

In der Zeit soll, nach Angaben der Polizei, das Führerhaus unverschlossen geblieben sein. Neben Bargeld befanden sich in der Geldbörse auch amtliche Dokumente.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zur Aufklärung der Tat beisteuern können, sich unter 03921/920-0 zu melden.