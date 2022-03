Genthin: Unbekannter baut Unfall und fährt einfach davon

Die Polizei im Jerichower Land informiert in einer Pressemitteilung über eine Unfallflucht in Genthin.

Genthin (vs) - Am 30. März kam es wohl gegen 14.40 Uhr zu eine Unfallflucht in der Altenplathower Straße. Nach vorliegenden Informationen stellte die Geschädigte ihren VW Polo auf Höhe der Hausnummer 55 ab. Etwa zehn Minuten später stelle eine Zeugin die Beschädigungen am Auto fest und informierte die Geschädigte.

Hierbei konnten Beschädigungen an der gesamten linken Fahrzeugseite sowie ein abgerissener linker Außenspiegel, welcher dem Unfallverursacher zugeordnet wird, auf der Fahrbahn liegend festgestellt und sichergestellt werden.

Aufgrund der Unfallspuren und der Lage des sichergestellten Außenspiegels kann davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug die Altenplathower Straße aus Richtung Jerichower Straße kommend in Richtung Nielebocker Chaussee befuhr, so die Polizei. Höhe der Hausnummer 55 kam dieser dann mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und streifte hierbei den geparkten Pkw. Der Verkehrsermittlungsdienst des Polizeireviers Jerichower Land hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 03921/920-0.