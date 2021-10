Genthin: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Fahrzeug beschädigt

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (28. Oktober) in Genthin gekommen. Als der 38-jährige Geschädigte zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses stark beschädigt war. Vom Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag (28. Oktober) in Genthin gekommen. Als der 38-jährige Geschädigte zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses stark beschädigt war. Vom Die Polizei sucht nach Zeugen.

Genthin (vs) - Ein 38-jährige Fahrzeughalter hat seinen Opel am Donnerstag (28. Oktober) gegen 10.35 Uhr in Genthin, in der Straße Breitemark, kurz hinter dem Einmündungsbereich zur Chausseestraße, am rechten Fahrbahnstreifen geparkt.

Als er gegen 11.15 Uhr zurückkam, stellte er Beschädigungen über die gesamte linke Fahrzeugseite (Blechdeformierungen/Lackschäden) fest.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, liegen Hinweise auf den Unfallverursacher bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.