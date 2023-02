Rund zehn Stunden waren Einsatzkräfte der Genthiner Feuerwehren am Sonntag in der Mützelstraße im Einsatz. Dort brannten ein Carport und eine Lagerhalle.

Mehr als 80 Feuerwehrleute waren in der Mützelstraße in Genthin im Einsatz.

Genthin - Zu einem Brand in einem Carport eines Wohnhauses rückte die Genthiner Feuerwehr am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr in die Mützelstraße aus. „Die Löscharbeiten am Carport erwiesen sich für die Einsatzkräfte als sehr arbeitsintensiv, da dort insgesamt rund 15 Festmeter Kaminholz gelagert wurde, welches nun brannte“, berichtete Feuerwehrsprecher Michael Voth.

Die gestapelten Holzhaufen hätten aufwendig abgetragen und auf dem Hof gelöscht werden müssen. Ein weiteres Problem seien die morgendlichen Minusgrade gewesen, durch die das Löschwasser auf den Wegen gefror. Dennoch gelang es den Brand einzudämmen.

Auch Feuerwehrleute aus Jerichow im Einsatz

Auch in einer angrenzenden Lagerhalle waren die Feuerwehrleute im Einsatz. Dort gab es ein Feuer in der Zwischendecke und im Dach. „Das Feuer fand in der Konstruktion aus Holz, Styropor und Dachpappe reichlich Nahrung“, so Voth. Um sich personell angemessen aufzustellen, wurden neben den Kräften aus Genthin, Altenplathow, Mützel und Parchen zusätzlich die Feuerwehren aus Kade, Tucheim und Jerichow hinzugerufen. Im Laufe des Tages waren 83 Feuerwehrleute vor Ort. Sie löschten bis zum Sonntagnachmittag vom oberen Bereich das Feuer in der Lagerhalle.

Die Feuerwehrtechnische Zentrale des Landkreises unterstützte den Einsatz mit Atemschutztechnik und Schläuchen. Auch ein Rettungswagen war vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.