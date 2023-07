In Genthin geht ein Sportboot unter

Genthin - Ein mit drei Personen besetztes Sportboot ist am Sonnabendnachmittag auf dem Elbe-Havel-Kanal bei Genthin gekentert. Das Boot war nach einem Fahrmanöver umgekippt und drehte sich mit dem Kiel nach oben. An Bord befand sich ein Familienvater als Bootsführer mit drei Kindern. Alle konnten sich, laut Bericht der Wasserschutzpolizei, unverletzt an das Ufer retten und kamen mit dem Schrecken davon.

Das gekenterte Sportboot schwamm wie eine Boje im Kanal. Foto: Michael Voth

„Das gekenterte Sportboot trieb unterdessen wie eine Boje mit dem Bug nach oben in der Fahrrinne des Elbe-Havel-Kanals“, berichtet der Genthiner Feuerwehrsprecher Michael Voth in einer Pressemitteilung. .Die Freiwillige Feuerwehr Genthin und das auf dem Kanal befindliche Gütermotorschiff „Likedeeler“ konnten das Sportmotorboot bergen. Dabei wurde der Autokran des Güterschiffes zur Hilfe genommen.

Primäre Aufgabe der Genthiner Feuerwehr sei die Sicherung der Unglücksstelle auf der Bundeswasserstraße und die Betreuung der Bootsbesatzung gewesen, so Voth. Bei der Bergung des Sportbootes seien laut Wasserschutzpolizei geringfügige Betriebsstoffe aus dem Außenbordmotor des Sportmotorbootes in den Kanal gelangt.

Skipper muss mit Konsequenzen rechnen

Neben der Feuerwehr waren eine Vertreterin des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Außenbezirk Genthin sowie die Wasserschutzpolizei vor Ort. Gegen den Sportbootfahrer werden von Seiten der Polizei Ermittlungen wegen des Verdachtes der Gefährdung des Schiffsverkehrs und der Gewässerverunreinigung aufgenommen.

Für die Genthiner Feuerwehr sei der Einsatz zwar nicht alltäglich gewesen, allerdings sei man auf solche Situationen vorbereitet, so Michael Voth, sei die Wehr doch für die Sicherheit auf dem rund zwölf 12 Kilometer langen Abschnitt des Elbe-Havel-Kanals zuständig. "Dafür steheseit dem Jahr 2000 ein Mehrzweckboot zur Verfügung, welches durch eine Löschvorrichtung auch zur direkten Brandbekämpfung eingesetzt werden kann.

„Vor etwa 1,5 Jahren wurde das Boot durch den Einbau nautischer Nachrichtentechnik technisch weiter aufgewertet, was sich beim aktuellen Einsatz einmal mehr bezahlt machte.“ Das Mehrzweckbott sei auch bereits abseits Genthins im Einsatz gewesen, so etwa auf der Elbe bei Magdeburg und Tangermünde.