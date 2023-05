Mehr als fünf Stunden, waren Feuerwehren am Sonnabend in Parchen mit Löscharbeiten beschäftigt.

Parchen - vs

Am frühen Samstagnachmittag heulten die Sirenen in Parchen und umliegenden Ortschaften. Grund für die Alarmierung der Feuerwehr war ein Bodenlauffeuer in einem Kiefernwald nahe der „Alten Burg“. Hier gerieten nach Polizeiangaben, aus bislang ungeklärter Ursache etwa 4000 Quadratmeter Waldboden in Brand. „Bereits ab Wiechenberg war eine deutliche Rauchsäule über den Baumkronen für die anrückenden Kräfte sichtbar.“, berichtet der Genthiner Feuerwehrsprecher Michael Voth in einer Pressemitteilung.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Parchen, Genthin und Altenplathow seien als Erste vor Ort gewesen und hätten eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert. „Für die weiteren Löschmaßnahmen wurden jedoch weiteres Personal und Material benötigt“, so Voth. Daher seien die Ortswehren Mützel und Dretzel sowie für den Löschwassertransport das Großtanklöschfahrzeug aus Parey und der Wasserwagen aus Jerichow alarmiert worden.

Fast 60 Einsatzkräfte vor Ort

Knapp 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Orten waren mit 17 Fahrzeugen mehr als fünf Stunden vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. „Als besonders zeitaufwendig erwies sich das Ablöschen von Glutnestern, welche sich tief in die Humusschichten des Waldbodens gefressen hatten.“, erklärte Voth eine Besonderheit des Brandes.

Laut einem Mitarbeiter des Forstamtes beläuft sich der Schaden auf etwa 2200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Mit Blick auf das feuer haben die Einsatzkräfte zu großer Umsicht beim Betreten des Waldes aufgerufen. Seit Donnerstag gilt im Jerichower Land die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4.