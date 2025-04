Die Polizei hat einen Audi von Brandenburg bis nach Sachsen-Anhalt verfolgt. Hier kam es zu einem Unglück. Die Polizei war zwischen Volksgut und An der Alten Elbe in Jerichow im Einsatz.

Einsatz in Jerichow! Polizeiauto gerammt - Verfolgungsjagd endet im Krankenhaus

Es läuft ein Polizeieinsatz in Jerichow. Die Bundesstraße 107 ist gesperrt.

Jerichow.- Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstagmorgen zwischen Volksgut und An der Alten Elbe in Jerichow im Jerichower Land gekommen.

Wie die Polizei in Burg nun auf Nachfrage mitteilte, handelte es sich bei dem Einsatz um das Ende eine Verfolgungsjagd der Brandenburger Kollegen. Die Polizisten hätten einen schwarzen Audi über die Landesgrenze bis nach Sachsen-Anhalt verfolgt, heißt es. Die Fahrt endete in Jerichow, wo auch Polizisten aus Genthin hinzugekommen seien.

Während der wüsten Verfolgungsjagd habe der Audi-Fahrer ein Polizeiauto gerammt, so die Polizei. Ein Polizist sei bei dem Unfall verletzt worden und ins Krankenhaus gekommen. Das Einsatzfahrzeug war den Angaben zufolge danach nicht mehr fahrbereit. Gegen den Fahrer wird nun wegen verschiedener Vergehen ermittelt.

Die B107 in Jerichow war vorübergehend zwischen der Lindenstraße und der Rosa-Luxemburg-Straße in beiden Richtungen gesperrt. Inzwischen wird der Verkehr von der Polizei geregelt.