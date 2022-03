Jerichow: Zum wiederholten Mal Asbest in der Umwelt entsorgt

Immer wieder gibt es in Jerichow mit Umweltsündern an einer bestimmten Stelle ein Problem.

Jerichow (vs) - Zum widerholten Mal haben unbekannte Täter Asbest an der gleichen Stelle am Waldweg von Großdemsin zur Bundesstraße 1 bei Jerichow illegal entsorgt.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, so die Beamten in einer Pressemitteilung.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den 8. März gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei im Jerichower Land unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.