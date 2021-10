Leichenteile beim Bahnübergang in Genthin gefunden

Ein menschlicher Torso sowie weitere Körperteile sind am Sonntag (24. Oktober) in der Nähe des Bahnübergangs in Genthin gefunden worden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

In der Nähe des Bahnübergangs Karower Straße /Ecke Uhlandstraße in Genthin sind am Sonntag (24. Oktober) gegen 10 Uhr menschliche Leichenteile auf der Bahnstrecke Berlin- Hannover gefunden worden sein.

Genthin (vs) - In der Nähe des Bahnübergangs Karower Straße /Ecke Uhlandstraße in Genthin sind am Sonntag (24. Oktober) gegen 10 Uhr menschliche Leichenteile auf der Bahnstrecke Berlin- Hannover gefunden worden sein.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Jerichower Land hervorgeht, ist von den Beamten der Bundespolizei ein menschlicher Torso sowie weitere Körperteile und ein beschädigtes Handy gefunden worden.

Weitere Ermittlungen zur eindeutigen Klärung der Identität stehen aus. Der betroffene Zug konnte bislang nicht ermittelt werden. Weiterhin muss ermittelt werden, wann es zu der Bahnüberfahrung gekommen ist.

Die Bahnstrecke Berlin – Hannover und Hannover-Berlin war für den Zeitraum des Polizeieinsatzes für den Bahnverkehr voll gesperrt.