Mehrere Tausend Euro mit gestohlener EC-Karte erbeutet: Polizei Genthin sucht zwei Frauen

in der Filiale der Sparkasse an der Brandenburger Straße 87 in Genthin. Foto: Polizei

Genthin (vs) - Es ist schon eine Weile her, aber vielleicht können sich Sparkassenkunden oder mögliche Passanten noch an diesen Tag erinnern. Die Polizei Jerichower Land sucht Zeugen, mit deren Hilfe zwei mutmaßliche EC-Karten-Diebinnen überführt werden könnten.

Wie die Beamten mitteilen, geht es um einen Vorfall am 23. Februar ab etwa 10.15 Uhr in der Sparkassenfiliale an der Brandenburger Straße 87 in Genthin. Zwei Frauen hoben zur Tatzeit einen hohen vierstelligen Euro-Betrag an einem Geldautomaten in der Filiale ab. Die EC-Karte, die sie dafür benutzten, war nach Polizeiangaben "vermutlich erst eine halbe Stunde vor im Edeka in der Geschwister-Scholl-Straße in Genthin gestohlen worden".

Täterbeschreibung

Haupttäterin

160 - 170 cm groß

schlank

dunkle Haare

vermeintlich südländischer Phänotyp

Bekleidung: helles Wollstirnband, grüner Stepppark mit Kapuze, dunkle Röhrenjeans, weiße Turnschuhe

Auffälligkeiten: markante Augenbrauen (wahrscheinlich geschminkt)

Begleiterin

155 - 165 cm groß

dunkle Haare mit Zopf

normaler Körperbau

augenscheinlich südländischer Phenotyp

Bekleidung: dunkle Jacke, helle Bluejeans, dunkle Schuhe (augenscheinlich Stiefeletten)

Zeugen, die den Diebstahl bzw. die beiden verdächtigen Personen im Edeka-Markt, in der Sparkasse oder an sonst einem Ort beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefon 03921/9200 zu melden.