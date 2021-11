Nach Polizeikontrolle in Genthin: Mann gibt sofort zu, keinen Führerschein zu besitzen

Genthin (vs) - "Die eingesetzten Beamten wurden im Rahmen der Streife auf einen Ford aufmerksam", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. In der Mützelstraße in Genthin wurde das Auto angehalten und kontrolliert.

Der Fahrzeugführer war ein 33-jähriger Mann. Dieser gab sofort an, nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt.