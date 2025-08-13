Cannabis und Alkohol Vollgepumpt und zu schnell: 28-Jähriger mit Sturmhaube in Jerichow gestoppt
Am Dienstag wurde die Polizei in Jerichow auf einen Mann mit Sturmhaube aufmerksam, der mit seinem Auto viel zu schnell fuhr. Bei der Kontrolle stand der 28-jährige Fahrer und Alkohol- und Drogeneinfluss.
Jerichow. – Am Dienstagmorgen ist ein 28-Jähriger unter Drogen- und Alkoholeinfluss viel zu schnell durch Parey und Jerichow im Landkreis Jerichower Land gerast, wie die Polizei meldet.
Demnach seien am Dienstag gegen 9 Uhr mehrere Anrufe eingegangen, die einen Fahrer meldeten, der zu schnell unterwegs war. Beamte fassten den 28-jährigen Raser nach eigenen Angaben in Jerichow. Dabei habe der Mann eine Sturmhaube getragen.
Raser im Jerichower Land: Betrunken und bekifft
Bei der Kontrolle sei herausgekommen, dass der Mann keinen Führerschein besitze. Ein freiwilliger Alkohol- und Drogentest sei positiv gewesen. Der Fahrer stand demnach unter dem Einfluss von Cannabis und hatte einen Atemalkoholwert von 1,96 Promille, so die Polizei.
Doch damit nicht genug: Die Kennzeichen des Autos seien manipuliert gewesen. Außerdem sei das Fahrzeug nicht versichert.