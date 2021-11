Polizei meldet: Zwei Unfälle rund um Genthin - Das ist passiert

Genthin (vs) - Mehrfach krachte es am 3. November rund um Genthin. Der erste Unfall ereignete sich am gegen 10.33 Uhr nahe der Ortschaft Fienerode auf der B107. "Der Fahrer eines VW Caddy befuhr die B107 und beabsichtige nach links in einen Waldweg abzubiegen. Er setzte das Blinklicht und verringerte seine Geschwindigkeit. Diesen Vorgang erkannte die 59- jährige Fahrerin eines nachfolgenden VW Tiguan zu spät und fuhr auf", heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Auto-Fahrer am Kopf. Eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst erfolgte vor Ort. Nach der Behandlung konnte er aber seine Fahrt fortsetzen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, waren aber fahrbereit.

Unfallflucht nahe Baustelle

Der zweite Unfall wurde der Polizei kurz nach 15.30 Uhr gemeldet.

Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter hat das Fahrzeug am 3. November gegen 7.00 Uhr, am Straßenrand vom Betriebsgelände der Feuerverzinkerei am Werder in Genthin abgestellt. Anschließend ist er mit seinem Kollegen, fußläufig zur dortigen Baustelle.

Gegen 15.30 Uhr kam er mit seinem Arbeitskollegen zurück zum Fahrzeug und sie stellten fest, dass Beschädigungen am rechten hinteren Kotflügel sind. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor.

Deshalb werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/920-0 zu melden.