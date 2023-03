Ziesar (vs) - Eine 28-jährige Fahrzeugführerin steht im Tatverdacht, in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Mercedes Sprinter im nordrhein-westfälischen Dortmund entwendet zu haben. Die Fahrerin stand unter Einfluss berauschender Mittel, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilt.

Auf dem Rasthof Schopsdorf an der Anschlussstelle Ziesar kontrollierte am Mittwochfrüh eine Streife den Sprinter, welcher auf der A 2 in Richtung Berlin unterwegs war. Die Beamten bemerkten, dass die angebrachten Kennzeichentafeln gefälscht waren und das Auto in der Nacht entwendet wurde. Die Autokennzeichen fanden sie auf der Ladefläche.

Ein Drogenvortest, der bei der jungen Fahrerin durchgeführt wurde, reagierte positiv auf Amphetamine. Die anschließende Blutprobenentnahme erfolgte im Krankenhaus Burg. Das Fahrzeug und die aufgefundenen Kennzeichen wurden sichergestellt. Gegen die 28-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hehlerei und Urkundenfälschung sowie das Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei am Ende.