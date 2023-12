Ein 53-jähriger Mann wurde bei einem Unfall in der Karower Straße in Genthin schwer verletzt, so die Polizei.

Genthin/vs - Bei einem folgenschweren Unfall in der Karower Straße in Genthin wurde ein Mann am 30. November um 10.49 Uhr schwer verletzt. Was war passiert?

Eine 45-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Karower Straße in Genthin. Auf Höhe der Breitscheidstraße übersah sie den 53-jährigen Fahrer eines Elektrofahrrades. Es kam zur Kollision und der Fahrer des Elektrofahrrades stürzte.

Durch den Rettungsdienst wurde der Mann schwerverletzt nach Brandenburg ins Krankenhaus gebracht. Am Elektrofahrrad und am Auto entstand Sachschaden, heißt es in einer Pressemitteilung.